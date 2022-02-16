По информации The New York Times, в организме юной спортсменки, кроме ранее обнаруженного триметазидина, обнаружили еще L-карнитин и гипоксен.

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Эти препараты используются для повышения выносливости и улучшения работы сердца. Впрочем, они не входят в список запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Обнаружение сразу нескольких веществ у элитного спортсмена, тем более такого молодого, как Валиева, было крайне удивительным. Смесь трех компонентов – двух разрешенных и одного запрещенного, судя по всему, направлена ​​на повышение выносливости, снижение утомляемости и более эффективное потребление кислорода", – сказал исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгарт.

Также стало известно, что при рассмотрении представители олимпийского комитета России и некоторые чиновники Международного олимпийского комитета допускали ошибочное обнаружение триметазидина в анализах.

Однако обнаружение сразу трех необычных компонентов опровергает это утверждение.

Что известно о скандале с допингом Валиевой