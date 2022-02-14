Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA. Ранее организации обратились к CAS с целью опротестовать решение РУСАДА по снятию отстранения.
К слову CAS закончил рассмотрение дела о допинге россиянки Валиевой на Олимпиаде: когда вынесут решение
В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву к личному турниру Пекина-2022 принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.
Что известно о скандале с допингом Валиевой
- 25 декабря 2021 года Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.
- Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и положено по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований.
- Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.