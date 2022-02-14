Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA. Ранее организации обратились к CAS с целью опротестовать решение РУСАДА по снятию отстранения.

К слову CAS закончил рассмотрение дела о допинге россиянки Валиевой на Олимпиаде: когда вынесут решение

В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву к личному турниру Пекина-2022 принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Обратите внимание! Короткую программу на Олимпиаде-2022 женщины представят 15 февраля, а произвольную – в четверг, 17 февраля, после чего раздадут медали.

Что известно о скандале с допингом Валиевой