За інформацією The New York Times, в організмі юної спортсменки, окрім раніше виявленого триметазидина, виявили ще L-карнітин та гіпоксен.
Дивіться також Досі в це не надто вірю, – українська фігуристка Шаботова підтримала росіянку Валієву
Ці препарати використовуються задля підвищення витривалості та покращення роботи серця. Втім, вони не входять до списку забороненого Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA).
Виявлення відразу кількох речовин у елітного спортсмена, тим більше такого молодого, як Валієва, було вкрай дивовижним. Суміш трьох компонентів – двох дозволених та одного забороненого, судячи з усього, спрямована на підвищення витривалості, зниження стомлюваності та ефективніше споживання кисню,
– сказав виконавчий директор Антидопінгової агенції США (USADA) Тревіса Тайгарта.
Також стало відомо, що під час розгляду представники олімпійського комітету Росії та деякі чиновники Міжнародного олімпійського комітету припускалися помилкового виявлення триметазидину в аналізах.
Проте виявлення одразу трьох незвичайних компонентів спростовує це твердження.
Що відомо про скандал з допінгом Валієвої
- 25 грудня 2021 року Каміла Валієва здала позитивну допінг-пробу на триметазидин. Результати аналізів Стокгольмська лабораторія надала 7 лютого під час Олімпійських ігор у Пекіні.
- Світ дізнався про це 8 лютого, через що було відкладено нагородження призерів командних змагань Ігор-2022. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), як і належить за процедурою, того ж дня відсторонило Валієву від змагань.
- Дівчина одразу подала апеляцію, і наступного дня, 9 лютого, Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА зняв тимчасове усунення з Каміли.
- 14 лютого Валієву допустили до виступів в особистому турнірі Олімпійських ігор-2022. Таке рішення озвучив Спортивний арбітражний суд на своєму виїзному засіданні в Пекіні.