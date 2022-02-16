За інформацією The New York Times, в організмі юної спортсменки, окрім раніше виявленого триметазидина, виявили ще L-карнітин та гіпоксен.

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Ці препарати використовуються задля підвищення витривалості та покращення роботи серця. Втім, вони не входять до списку забороненого Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA).

Виявлення відразу кількох речовин у елітного спортсмена, тим більше такого молодого, як Валієва, було вкрай дивовижним. Суміш трьох компонентів – двох дозволених та одного забороненого, судячи з усього, спрямована на підвищення витривалості, зниження стомлюваності та ефективніше споживання кисню,

– сказав виконавчий директор Антидопінгової агенції США (USADA) Тревіса Тайгарта.

Також стало відомо, що під час розгляду представники олімпійського комітету Росії та деякі чиновники Міжнародного олімпійського комітету припускалися помилкового виявлення триметазидину в аналізах.

Проте виявлення одразу трьох незвичайних компонентів спростовує це твердження.

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