Останні дві можуть занести собі його в актив, українки зупинилися на стадії чвертьфіналу. У вирішальному ж матчі зустрінуться Марія Саккарі та Коко Гофф.

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Красивий жест від організаторів

Перша ракетка України Еліна Світоліна після свого останнього матчу звернулася до вболівальників та повідомила, що організатори турніру WTA 500 у Вашингтоні зробили свій внесок у розвиток українського спорту. Вони пожертвування в її благодійний фонд значну суму грошей, а саме 10 тисяч доларів.

Дякую Вашингтону за любов. Також хочу подякувати Марку Ейну й турніру за внесок в Elina Svitolina Foundation та підтримку українських молодих талантів у такий непростий для них час,

– написала Еліна.



Організатори турніру у Вашингтоні пожертвували 10 тисяч доларів у фонд Світоліної / фейсбук тенісистки

Зазначимо, що метою фонду Еліни Світоліної є розвиток спорту та тенісу в Україні. Наразі відбувається відбір юних тенісистів на турнір Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post. Детальніше про діяльність організації можна дізнатися тут.

Довідка. Свій наступний матч Еліна Світоліна проведе на турнірі у Монреалі, який розпочинається 7 серпня, її суперницею стане одна з переможниць кваліфікації. У разі перемоги, Світоліна вийде на фіналістку турніру у Вашингтоні – Марію Саккарі.