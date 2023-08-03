Бывший лидер рейтинга ATP, победитель трех турниров серии Grand Slam в одиночном разряде, высоко оценил успехи Элины Свитолиной. Украинская теннисистка за это время успела дойти до 1/4 финала Ролан Гаррос, полуфинала Уимблдона, а также триумфовать на турнире в Страсбурге.

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Игра Свитолиной приятно удивила Маррея

Пока же Элина пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в течение которого уже выбила первую ракетку России и вторую ракетку Беларуси. Такие результаты позволили украинке подняться в топ-30 мирового рейтинга, а также возглавить национальный.

37-летний Энди Маррей, который с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и помогает финансово, подчеркнул, что пример Свитолиной демонстрирует теннисистам возможность делать перерыв в активных выступлениях для создания семьи без потери в качестве игры, что очень важно для профессиональных спортсменов.

Я поражен тем, как хорошо и быстро Свитолина вернулась к игре на таком хорошем уровне так скоро после рождения ребенка – это удивительно. Наличие подобных примеров, если игроки захотят это сделать, будет способствовать тому, что больше игроков будут делать перерывы в своей карьере,

– сказал Маррей.

Напомним, что Энди Маррей является 2-кратным победителем Олимпийских игр. В 2019 году объявил о завершении карьеры из-за постоянных болей в ноге. Однако позже ему была сделана операция, позволившая британцу вернуться в теннис после тяжелой травмы, но уже с металлическим бедром.

Справка. Энди также принимает участие в соревновании в Вашингтоне, где дошел до 1/8 финала и сыграет против первого сеяного на турнире – Тейлора Фрица. В настоящее время британец является 44 ракеткой мира.