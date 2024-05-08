Эксклюзивно для чемпиона: организаторы боя Усик – Фьюри презентовали памятные часы

Уже совсем скоро в столице Саудовской Аравии состоится бой за звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За него будут сражаться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Для этого памятного события организаторы создали специальный пояс, который выполнен в цветах национальных флагов обоих боксеров. Также он украшен золотом и серебром, а посередине красными буквами подписано, что это титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Памятный подарок чемпиону

Однако это будет не единственный уникальный подарок для победителя. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх презентовал еще один приятный приз.

Триумфатор поединка за абсолют получит также специальные часы "Jacob & Co". Один экземпляр достанется новому чемпиону, а еще один будет продан на аукционе "Sotheby's", вырученные за него деньги пойдут благотворительной организации "Make-A-Wish International".

Какие часы получит победитель боя Усик – Фьюри: смотрите видео

Напомним, что бой состоится 18 мая на "Kindom Arena". Победитель станет первым абсолютом супертяжелой весовой категории за последние 25 лет.

. На сайтебудет доступна текстовая трансляция и видеообзор поединка. Официальным транслятором боя является OTT-платформа Megogo.

Отметим, что между боксерами также состоится впоследствии реванш. Он был под вопросом, однако Турки Аль аш-Шейх объявил, что вторая битва состоится уже в октябре 2024 года.