Последним боксером с таким статусом был Леннокс Льюис. Это было еще в эпоху трех поясов, когда он победил Эвандера Холифилда.

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Комплименты Усику от легенды

Накануне битвы в столице Саудовской Аравии бывший абсолют поделился мыслями об Александре Усике. Он одобрительно оценил нынешний уровень украинского боксера и отметил значительную трансформацию в его стиле ведения боя.

Усик – серьезный парень. В свое время я сказал, что он маленький кролик. Потому что он прыгает по рингу и может достать вас. Теперь он превратился в волка. Он знает только о победах, не знает о поражениях,

– заявил Льюис.

Напомним, что Александр Усик в течение профессиональной карьеры провел 21 бой, в которых одержал все победы (14 нокаутом).

Важно. Накануне стала известна дата проведения реванша между Усиком и Фьюри. Во второй раз они выйдут в ринг в октябре 2024 года, где на кону будет стоять 3 титула.

Краткие сведения о Ленноксе Льюисе