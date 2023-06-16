МОК вводит в заблуждение: Global Athlete требует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям
Источник:Global Athlete
Global Athlete написала открытое письмо, в котором призывает не возвращать россиян и белорусов на международные соревнования. Организация обвиняет МОК в замене понятий.
Международное движение под руководством спортсменов Global Athlete, способствующее положительным изменениям в мировом спорте и совместно устраняющему дисбаланс власти между спортсменами и чиновниками, обратилось с открытым письмом к МОК об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов. Организация возмущена действиями Томаса Баха и его манипуляциями.
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В Украине ситуация не стала лучше
Global Athlete шокирована, что очевидные вещи нужно доказывать МОК, ведь вопрос допуска агрессоров к международным соревнованиям не должен даже подниматься. Организация по полочкам разложила, почему нет оснований возвращать "нейтральных" спортсменов.
Мы делимся этим открытым письмом, чтобы усилить призывы спортсменов к МОК оставить в силе бан России и Беларуси. С момента начальной приостановки участия россиян и белорусов в соревнованиях в 2022 году количество погибших и преступлений в Украине только продолжало расти. Несмотря на значительное осуждение январского заявления спортсменами, международными представителями министров и Европейским Союзом, МОК не изменил свою позицию и не ответил на критику,
– говорится в заявлении.
Отдельно было уделено внимание Томасу Баху, который извращает принципы Олимпийской хартии и подыгрывает российской пропаганде.
МОК обнародовал идею, что запрет российских и белорусских спортсменов является дискриминацией по национальному признаку, нарушающему Олимпийскую хартию и недавнюю резолюцию ООН. Это вводит в заблуждение и не отражает природу олимпийского спорта,
– подчеркивает Global Athlete.
Полностью ознакомиться с письмом и подписать его можно здесь.
Что известно о возвращении спортсменов из стран-террористок в международные соревнования
- 28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям вернуть россиян и белорусов на соревнования.
- После этого один за другим начали проявлять себя с позорной стороны руководители многих видов спорта.
- В настоящее время, несмотря на войну, обсуждается вопрос допуска россиян к участию в олимпийских играх, и Томас Бах намекал, что это произойдет.