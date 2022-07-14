Дебют, которого он заслуживал
Иван Ордец вышел в стартовом составе Бохума в контрольном спарринге против итальянского Лечче. Однако дебют не удался. Уже на 20-й минуте центрбек получил травму и вынужденно покинул поле, пишет 24 канал.
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На этот момент счет в матче уже был 2:0 в пользу соперника Бохума. Правда, еще до свистка судьи на перерыв счет в поединке равнялся 2:2.
Победный гол во встрече с Бохумом был забит на 65-й минуте. В итоге – 2:3, волевая победа немецкого клуба, за который теперь будет выступать Ордец.
Видеообзор матча Лечче – Бохум
Напомним, что Иван только 10 июля перебрался в Германию. Но только на правах аренды. 30 июня 2023 Ордец вернется в московское Динамо, которому принадлежит контракт украинского футболиста.
Защитник так и не смог расторгнуть контракт с российским клубом после того, как оккупанты начали полномасштабное вторжение в родную страну футболиста. Ордец попал в число предателей Украины, где свое место занял Анатолий Тимощук, который продолжает работать в тренерском штабе Зенита.
Продолжит "кормить" рассею после аренды
- Бывший одноклубник Ордеца в Заре Артем Громов рассказывал, что Иван не может прекратить сотрудничество с Динамо Москва из-за нереальных денег, прописанных в пункте досрочного расторжения соглашения.
- В последнем сезоне за московский клуб провел 19 матчей, в которых отличился голом.
- С 24 февраля Ордец не осудил агрессию россии. Иван только изложил пост в инстаграмме о родной Волновахе. Такое молчание не понравилось украинцам. Но Ордец совершил трусливый поступок – закрыл свой инстаграмм от людей, не являющихся в его списке подписчиков.
- Недавно Ордец впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину вышел на футбольное поле в контрольном спарринге против Рубина, в котором Динамо позорно проиграло.