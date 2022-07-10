Лишь на 5-й месяц войны футболист решил покинуть россию

30-летний уроженец Донецкой области покинул российский клуб и перебрался в Германию. Ордец будет выступать за Бохум на правах годовой аренды.

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Украинский футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с московским Динамо.

В россию защитник перебрался в 2019 году, оставив свободным агентом Шахтер. В футболке "горняков" он сыграл 99 матчей.

Также на его счету 12 поединков и один гол за сборную Украины. После переезда в россию защитник перестал вызываться в национальную команду.

К слову. В прошлом сезоне Бохум набрал 42 очка и занял 13 место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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