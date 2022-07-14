Дебют, на який він заслуговував

Іван Ордець вийшов у стартовому складі Бохума у контрольному спарингу проти італійського Лечче. Однак дебют не вдався. Вже на 20-й хвилині центрбек отримав травму та вимушено покинув поле, пише 24 канал.

Дивіться також Легіонер Зорі набив татуювання з прапором України та датою початку війни: неймовірне фото

На цей момент рахунок у матчі вже був 2:0 на користь суперника Бохума. Щоправда, ще до свистка судді на перерву рахунок у поєдинку був рівний 2:2.

Переможний гол у зустрічі за Бохум був забитий на 65-й хвилині. У підсумку – 2:3, вольова перемога німецького клубу, за який тепер виступатиме Ордець.

Відеоогляд матчу Лечче – Бохум

Нагадаємо, що Іван лише 10 липня перебрався у Німеччину. Але лише на правах оренди. 30 червня 2023 року Ордець повернеться у московське Динамо, якому належить контракт українського футболіста.

Захисник так і не спромігся розірвати контракт із російським клубом після того, як окупанти розпочали повномасштабне вторгнення у рідну країну футболіста. Ордець потрапив у число зрадників України, де вже своє місце зайняв Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у тренерському штабі Зеніта.

Продовжить "годувати" рассєю після оренди

Колишній одноклубник Ордеця у Зорі Артем Громов розповідав, що Іван не може припинити співпрацю з Динамо Москва через нереальні гроші, які прописані у пункті дострокового розірвання угоди.

В останньому сезоні за московський клуб провів 19 матчів, у яких відзначився голом.

Від 24 лютого Ордець не засудив агресію росії. Іван лише виклав пост в інстаграмі про рідну Волноваху. Таке мовчання не сподобалось українцям. Але Ордець зробив боягузливий вчинок – закрив свій інстаграм від людей, які не є в його списку підписників.

Нещодавно Ордець вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вийшов на футбольне поле у контрольному спарингу проти Рубіна, у якому Динамо ганебно програло.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.