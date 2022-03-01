Ордец: В Волновахе устроили котел Центрбек рассказал о реалиях войны в украинском государстве. Иван Ордец родился в Волновахе в Донецкой области, которая сейчас почти разрушена российскими оккупантами. Вот такЭто геноцид нации, уничтожение моей страны – Буяльский послал Путина на три буквы Украинский защитник назвал ситуацию в Волновахе настоящим адом, где люди умирают без еды и воды, дети прощаются с родителями. Мирное население поливают Градом. Ордец призывает дать местным жителям "зеленый коридор", позволяющий людям покинуть эпицентр военных действий. Родные футболисты уже сутки не выходят на связь. Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать "зеленый коридор", чтобы эвакуировать людей. Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с младенцами без света и воды. Мирные жители просят "зеленый коридор", чтобы покинуть город, – написал защитник. Рассказывает об аде в Украине, а сам сидит в России Интересно, что Ордец так рассказывает о ситуации в Украине, которая стала критической после нападения России, но сама "кормит" страну-агрессора. Иван Ордец выступает в московском Динамо. В России украинский защитник выступает с июля 2019г. После этого перехода Ордец навсегда закрыл себе путь в сборную Украины. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Отметим, что Андрей Воронин уже расторг соглашение с московским Динамо. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!