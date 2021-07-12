Опубликованы даты первого тура УПЛ: матчи четыре дня, когда сыграет Динамо – неизвестно

Первый тур Украинской премьер-лиги стартует 23 июля. В общем должны сыграть 16 команд, а восемь матчей растянули на четыре дня.

Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится во Львове, в пятницу, 23 июля. Последний матч первого тура примет Полтава – в понедельник, 26 июля.

Относительно матча между Львовом и Мариуполем в первом туре, то игра может произойти и не во Львове. Все из-за проблем со стадионом. Клуб домашней ареной указал стадион "Украина". Но в УАФ за две недели до старта чемпионата лишили этот стадион права принимать матчи УПЛ. Если руководству Львова не удастся договориться с "Ареной Львов", то запасным вариантом станет проведение матча в Тернополе.

Вместе с тем Рух, который тоже планировал выступать на стадионе "Украина", пригрозил сняться с чемпионата, если до третьего тура команде не позволят проводить там матчи.

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Стоит отметить, что в календаре указаны даты и начало семи матчей. Еще один матч с участием Динамо неизвестно когда будет. Все потому, что соперником киевлян был Олимпик. Но команда решила сняться с соревнований. Так кто заменит Олимпик и когда состоится этот матч с Динамо станет известно позже.

Календарь первого тура УПЛ

23 июля, пятница

19:30. Львов – Мариуполь

24 июля, суббота

17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтер – Ингулец

25 июля, воскресенье

17:00. Металлист 1925 – Рух

19:30. Заря – Александрия

19:30. Десна – Черноморец

26 июля, понедельник

19:30. Ворскла – Днепр-1