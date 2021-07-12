Опубликованы даты первого тура УПЛ: матчи четыре дня, когда сыграет Динамо – неизвестно
Источник:УПЛ
Первый тур Украинской премьер-лиги стартует 23 июля. В общем должны сыграть 16 команд, а восемь матчей растянули на четыре дня.
Матч-открытие нового сезона УПЛ состоится во Львове, в пятницу, 23 июля. Последний матч первого тура примет Полтава – в понедельник, 26 июля.
Относительно матча между Львовом и Мариуполем в первом туре, то игра может произойти и не во Львове. Все из-за проблем со стадионом. Клуб домашней ареной указал стадион "Украина". Но в УАФ за две недели до старта чемпионата лишили этот стадион права принимать матчи УПЛ. Если руководству Львова не удастся договориться с "Ареной Львов", то запасным вариантом станет проведение матча в Тернополе.
Вместе с тем Рух, который тоже планировал выступать на стадионе "Украина", пригрозил сняться с чемпионата, если до третьего тура команде не позволят проводить там матчи.
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Стоит отметить, что в календаре указаны даты и начало семи матчей. Еще один матч с участием Динамо неизвестно когда будет. Все потому, что соперником киевлян был Олимпик. Но команда решила сняться с соревнований. Так кто заменит Олимпик и когда состоится этот матч с Динамо станет известно позже.
Календарь первого тура УПЛ
23 июля, пятница
19:30. Львов – Мариуполь
24 июля, суббота
17:00. Верес – Колос
19:30. Шахтер – Ингулец
25 июля, воскресенье
17:00. Металлист 1925 – Рух
19:30. Заря – Александрия
19:30. Десна – Черноморец
26 июля, понедельник
19:30. Ворскла – Днепр-1