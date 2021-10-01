Неожиданное поражение итальянцев

Наполи был явным фаворитом еврокубковой встречи. Однако что-то пошло не по плану итальянцев. Хотя уже на первой минуте матча первыми нули на табло размочили как раз хозяева из Италии.

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Неаполитанцы развели мяч из центра поля и сразу побежали в атаку. Подача с фланга завершилась неуверенной игрой голкипера Спартака на выходе. Мяч отскочил прямо под удар Элифа Эльмаса, который ударом в одно касание прошил сетку ворот московского клуба – 1:0. Взятие ворот состоялось уже на 13-й минуте поединка.

Центральный полузащитник Эльмас в новом сезоне уже успел сыграть 8 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Однако даже такой быстрый гол не позволил хозяевам праздновать победу в матче. Повлияло на это и удаление Руи, который увидел перед собой красную карточку уже на 30-й минуте. Весь второй тайм и еще 15 минут первого Наполи играло в меньшинстве.

Соперник из России сравнял составы после удаления в конце матча, когда счет был уже 1:3 в пользу Спартака. В компенсированное время итальянцы сократили несколько преимущество, но этого было мало – 2:3 поражение Наполи.

Итальянский клуб после двух стартовых матчей с одним очком занимает 3 место в группе "С". Спартак идет вторым – 3 пункта.

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