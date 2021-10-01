Несподівана поразка італійців

Наполі був явним фаворитом єврокубкової зустрічі. Однак щось пішло не за планом італійців. Хоча вже на першій хвилині матчу першими нулі на табло розмочили якраз господарі з Італії.

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Неаполітанці розвели м'яч з центра поля та відразу побігли в атаку. Подача з флангу завершилась невпевненою грою голкіпера Спартака на виході. М'яч відскочив прямо під удар Еліфа Ельмаса, який ударом в один дотик прошив сітку воріт московського клубу – 1:0. Взяття воріт відбулось вже на 13-й хвилині поєдинку.

Центральний півзахисник Ельмас у новому сезоні вже встиг зіграти 8 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 2 голи.

Однак навіть такий швидкий гол не дозволив господарям святкувати перемогу у матчі. Повпливало на це і вилучення Руї, який побачив перед собою червону картку вже на 30-й хвилині. Весь другий тайм та ще 15 хвилин першого Наполі грало у меншості.

Суперник із Росії зрівняв склади після вилучення наприкінці матчу, коли рахунок був вже 1:3 на користь Спартака. У компенсований час італійці скоротили дещо перевагу, але цього було замало – 2:3 поразка Наполі.

Італійський клуб після двох стартових матчів із одним очком посідає 3 місце у групі "С". Спартак йде другим – 3 пункти.

Наполі забило Спартаку на першій хвилині матчу: відео