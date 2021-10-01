Один матч – три достижения Кейна
28-летний форвард Тоттенхэма появился на футбольном поле во втором тайме. Кейну хватило 30 минут для того, чтобы стать настоящим героем поединка.
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Футболист оформил хет-трик в ворота Муры. Нападающий "шпор" стал автором первого хет-трика в истории нового турнира под названием Лига конференций.
Благодаря такой результативности в матче Кейн переписал и клубную историю. Игрок группы атаки стал первым футболистом Тоттенхэма из далекого 1995 года, который отметился тремя голами после выхода со скамейки запасных.
Но и это еще не конец. Кейн стал третьим игроком в истории, который оформлял хет-трик в одном поединке турниров УЕФА, не учитывая квалификации.
- Напомним, что игра завершилась разгромной победой Тоттенхэма со счетом 5:1. Первый тайм завершился успехом "шпор" (2:0), а уже во втором тайме трижды огорчал соперника Кейн, гол престижа Мура таки забила в начале второй 45-минутки.
- После второго тура Тоттенхэм с 4 очками возглавил группу "G". Мура с нулем в активе замыкает таблицу.
- В новом сезоне Кейн провел в футболке "шпор" 9 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 6 голов.