Один матч – три достижения Кейна

28-летний форвард Тоттенхэма появился на футбольном поле во втором тайме. Кейну хватило 30 минут для того, чтобы стать настоящим героем поединка.

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Футболист оформил хет-трик в ворота Муры. Нападающий "шпор" стал автором первого хет-трика в истории нового турнира под названием Лига конференций.

Благодаря такой результативности в матче Кейн переписал и клубную историю. Игрок группы атаки стал первым футболистом Тоттенхэма из далекого 1995 года, который отметился тремя голами после выхода со скамейки запасных.

Но и это еще не конец. Кейн стал третьим игроком в истории, который оформлял хет-трик в одном поединке турниров УЕФА, не учитывая квалификации.