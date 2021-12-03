Опять в какой-то конфликт влез, – Селезнев прокомментировал инцидент после матча с Динамо

Форвард Миная "отметился" очередным скандалом. Он в ругательной форме высказался об одном из одноклубников после поражения от киевского Динамо в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Селезнев: Я разозлился

Селезнев прокомментировал скандальный инцидент. Он отметил, что сказал неприятные слова одному из игроков на эмоциях.

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Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные должны максимально отдаваться на поле, а ты выходишь без желания с жвачкой во рту, что это? Мне очень обидно было, что мы проиграли, мы не должны были проигрывать. Я разозлился, я извинился перед ним и перед командой,

– сказал форвард Минаю.

Также футболист не понимает, зачем это видео опубликовали в сети.

"Я не знаю, кто выложил видео, мне также сегодня сказали. Узнаю, кто это снял, мы разговаривали между собой, не понимаю, зачем все это выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез", – добавил форвард.

Скандальный инцидент с участием Селезнева