Опять бронза: Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020
Источник:24 канал
Украинский пловец Михаил Романчук финишировал третьим в заплыве на 800 метров. Таким образом он получил для Украины четвертую бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020.
Выиграл заплыв американец Роберт Финк со временем 7:41.87. Это несколько дольше, чем в полуфинале, когда Михаил Романчук установил олимпийский рекорд – 7:41.28.
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Финальный заплыв
Стоит отметить, что кроме Михаила Романчука, в финал по плаванию на 800 метров пришел еще один украинец – Сергей Фролов.
В финальном заплыве он финишировал шестым.
В течение почти всего заплыва первым был итальянец Грегорио Палтриньери, а в определенный момент казалось, что сразу оба украинца закончат соревнования с медалями.
Но американец Роберт Финк выдал просто огненный финиш, вырвав победу буквально на последних метрах дистанции.
Результат финального заплыва:
- (1) Роберт Финк (США) – 7:41.87,
- (2) Грегорио Палтриньери (Италия) – 7:42.11,
- (3) Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33,
- ...
- (6) Сергей Фролов (Украина) – 7:45.11.
Заплыв на 800 метров
- На Олимпийских играх-2020 соревнования плавание вольным стилем на 800 метров провели впервые за более 100 лет. Последний раз такие соревнования проводились еще в 1904 году.
- По возвращении дисциплины Михаил Романчук установил олимпийский рекорд – 7:41.28. Мировой рекорд принадлежит китайцу Чжан Линю – 7:32.12.