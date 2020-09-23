Киевское "Динамо" уже провело первую тренировку в Генте, где проведет игру с одноименной командой. Между тем наставник "бело-синих" Мирча Луческу принял участие в предматчевой пресс-конференции, где поделился своими ожиданиями на игру.

"Гент" – очень хорошая и боеспособная команда, хотя и сменила двух тренеров за короткий период. Об этом Луческу заявил на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги чемпионов, информирует сайт "Динамо".

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"Такая смена тренеров тяжелая для любой команды. То, что "Гент" начал свой национальный чемпионат не лучшим образом и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда трудно. Но в любом случае "Гент" – это серьезный соперник", – отметил главный тренер киевлян.

Он подчеркнул, что перед первой игрой не следует забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Впрочем, на такой стадии Лиги чемпионов главным приоритетом может быть только результат.

Относительно первого матча – я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч,

– отметил Мирча Луческу.

Кроме того, тренер прокомментировал угрозу со стороны одного из самых ярких игроков "Гента" – воспитанника "Динамо" Романа Яремчука. Луческу подчеркнул, что Роман – хороший нападающий, который олично прогрессирует в бельгийском футболе.

"Он очень хороший нападающий с отличной техникой, у него отличное чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс, и я уверен, он на правильном пути", – резюмировал "Мистер".

К слову, игроки "Динамо" уже провели первую тренировку в "Генте". Игроки разогрелись и опробовали газон на одноименном бельгийском стадионе еще 22 сентября.

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