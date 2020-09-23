Київське "Динамо" вже провело перше тренування в Генті, де проведе гру з однойменною командою. Тим часом наставник "біло-синіх" Мірча Луческу взяв участь у передматчевій пресконференції, де поділився своїми очікуваннями на гру.

"Гент" – дуже хороша й боєздатна команда, хоча й змінила двох тренерів за короткий період. Про це Луческу заявив на пресконференції перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів, інформує сайт "Динамо".

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"Така зміна тренерів складна для будь-якої команди. Те, що "Гент" почав свій національний чемпіонат не найкращим чином і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Та в будь-якому разі "Гент" – це серйозний суперник", – наголосив головний тренер киян.

Він підкреслив, що перед першою грою не слід забувати, що протистояння складається з двох матчів. Втім на такій стадії Ліги чемпіонів головним пріоритетом може бути лише результат.

Щодо першого матчу – я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на полі. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як завтра буде складатися матч,

– зазначив Мірча Луческу.

Крім того, тренер прокоментував загрозу з боку одного з найяскравіших гравців "Гента" – вихованця "Динамо" Романа Яремчука. Луческу, підкреслив, що Роман – хороший нападник, який добре прогресує в бельгійському футболі.

"Він дуже хороший нападник із відмінною технікою, у нього відмінне відчуття голу й бомбардирські навички. За останній рік він показав хороший прогрес, і я впевнений, він на правильному шляху", – резюмував "Містер".

До слова, гравці "Динамо" вже провели перше тренування в "Генті". Гравці розігрілися й випробували газон на однойменному бельгійському стадіоні ще 22 вересня.

Тренування "Динамо" на стадіоні "Генту": дивіться фото