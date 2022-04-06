Цыганик: Руслан объяснил ему, что происходит на самом деле

Один из лучших спортивных журналистов Украины Игорь Цыганик рассказал, что Малиновский пытался объяснить Миранчуку реальную ситуацию войны в Украине. После разговора российский футболист все осознал, но не прервал своего молчания.

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На третий день войны мы разговаривали с Малиновским. Руслан честно сказал, что пытается объяснить ему, что происходит на самом деле. Насколько я понял, Миранчук осознал, что происходит, но продолжает молчать, как все. Они сжали*. Именно поэтому у них такой трусливый футбол, потому что они по натуре таковы. Они не воины,

– сказал Цыганик.

"Для него деньги все определяют"

Журналист сравнил молчание россиянина по игнорированию войны от Анатолия Тимощука, который бился в грудь и заявлял о патриотизме, когда выступал за сборную Украины. Цыганик заявил, что уже прежняя легенда "сине-желтых" продала родную страну.

В его список комментатор добавил еще одного украинского защитника Ивана Ордеца, продолжающего выступать за московское Динамо и "кормить" российскую экономику.

Хотя что говорить о них, если Тимощук молчит. Человек родился в Луцке, всю жизнь говорил на украинском языке, повсюду вешал желто-голубые ленты, но побоялся высказаться. Для него деньги все определяют. Он продал свою родину, так же как и Ордец,

– рассказал журналист.