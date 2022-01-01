Они невероятные фанаты, – Миколенко дал первый комментарий в Эвертоне

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко 1-го января перешел из Динамо в Эвертон. Украинский защитник дал первый комментарий в английском клубе.

Миколенко: Всегда мечтал играть в Премьер-лиге

Миколенко признался, что всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге (АПЛ). Футболист убежден, что стиль АПЛ подойдет ему.

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"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры", – сказал Виталий.

Миколенко надеется, что продолжит развиваться как футболист в Эвертоне.

Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок,

– заявил Виталий.

Также украинец обратил внимание на фанатов Эвертона.

"Я очень рад возможности сыграть перед нашими болельщиками в Эвертоне. Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными. Они невероятные фанаты, перед которыми я чувствую большую ответственность", – резюмировал Миколенко.

Миколенко перешел в Эвертон