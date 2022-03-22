Горуна: Усі, як стадо, поперлися на стадіон

Уродженець Львова Станіслав Горуна жорстко висловився про концерт у столиці Росії, який відвідали близько 200 тисяч громадян, але це за інформацією російської преси. Каратист назвав росіян не лише зомбованими та ще й продажними.

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Мітинг на підтримку дій кремлівського очільника зігнали студентів та бюджетників. Молодь, яка відвідала подію, отримувала залік за будь-який предмет.

Вони не лише зомбовані, а й продажні. У них дуже примітивне мислення, не кажучи що вони меркантильні. Туди зігнали масово студентів за залік і працівників комунальних та державних підприємств. У них все чемно. Пішла вказівка зверху і всі, як стадо, поперлися на стадіон. Вони ж також ведуть у себе інформаційну війну, проплачують блогерів та медійників,

– сказав Горуна.

"Вони закопують себе все глибше й глибше"

Каратист виділив так звану пряму трансляцію, яка була схожа на запис. Трансляція вічно переривалась, а момент промови Путіна став окремим лише підтвердженням. Спіч очільника Кремля різко перервали на виступ російського виконавця Олега Газманова.

Також у трасляції використовувались давні кадри з інших подій.

"Хоча взагалі є питання, чи все це дійство відбулося? Багато виникло питань з технічною стороною трансляції. Плюс було помічено, що використовували в трансляції кадри з попередніх мітингів. І як завжди, одні й ті самі люди, що виглядає дуже підозріло. Хай там як, але вони закопують себе все глибше й глибше", – відповів призер Олімпіади-2020.

Нагадаємо, що Станіслав Горуна поповнив ряди української армії. Каратист просив керівництво відправити його на передову, щоб бути в епіцентрі бойових дій.