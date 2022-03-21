Спортсменка поблагодарила своих болельщиков, которые поддерживают ее. Также она рассказала, что находится в своей родной Одессе.

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По словам каратистки, она делает пожертвования и помогает своей бабушке. Ее мама и сестра уехали из страны.

Однако в победе своей страны она даже не сомневается.

Однажды мы станем свободными. Мы будем летать, как птицы. Мы построим нашу страну. Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день настанет скоро... Я верю,

– подчеркнула Терлюга.

Полный текст публикации

Мои дорогие друзья! Я получила много сообщений, и хочу поблагодарить вас за поддержку в такое сумасшедшее время для моей страны. С первого дня войны я остаюсь в своей родной Одессе.

Вместе с мужем мы стараемся быть полезными для армии, экономики Украины, помогаем моей бабушке и делаем пожертвования.

Моя мама и маленькая сестра уехали из страны. Надеюсь увидеть их в скором времени. В последний раз я виделась с ними больше месяца назад.

Однажды мы станем свободными. Мы будем летать, как птицы. Мы построим нашу страну. Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день придет скоро... Я верю.

Пока я записывала эти сторезы, мы услышали взрывы. Из окна мой мужчина показал, как работает противовоздушная оборона. Вы не увидите этого в моих сторозах – ни воздушной тревоги, ни звуков взрывов. Поэтому это помогает российской армии.

Просто поверьте, что это наша жизнь. И я не хочу, чтобы вы почувствовали то же самое.

Молитесь о мире.