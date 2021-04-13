Средства могут пойти на уход за Шумахером
Особняк Шумахера площадью больше 20 тысяч квадратных метров оценивается в 58,7 миллиона евро.
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По версии британского таблоида The Mirror, средства от продажи могут пойти на уход за семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.
Предполагается, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль после несчастного случая, идет 56 тысяч евро в неделю. Это примерно 3 миллиона евро в год.
Дом Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com
Дом Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com
Дом Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com
Дом Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com
К слову Швейцарский врач сделал неутешительный прогноз о состоянии Михаэля Шумахера
Что произошло с Шумахером
- В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Бывший гонщик впал в кому.
- Немцу провели несколько операций и летом 2014 года он пришел в себя. После этого он продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.
- После повреждения Шумахер еще ни разу не появлялся на публике. Семья и окружение Шумахера крайне редко и мало рассказывают о его состоянии.
- В 2018 году Daily Mail сообщала, что Шумахер не прикован к постели. Также сообщалось, что Михаэль посещал парижскую клинику имени Жоржа Помпиду, где, вероятно, проходил лечение с использованием стволовых клеток.
- Точной информации о состоянии 52-летнего Шумахера нет.