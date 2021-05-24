Заслуженная похвала от тренера

В последнем решающем матче за путевку в еврокубки Гент сыграл против Мехелена, за который выступает другой украинец – Марьян Швед. "Гол+пас" Романа Безуса вывели Гент в квалификацию Лиги конференций.

Как это было Гол и пас Безуса вывели бельгийский Гент в Лигу конференций, Яремчук получил травму

После встречи главный наставник команды Хейн Ванхазебрук оценил игру украинского футболиста. Безус получил немало комплиментов от тренера за игру в плей-офф.

Очень горд за него. Ему несколько раз досталось по спине и шее в матче против Стандарда. Он не провел и двух минут тренировок на этой неделе. Доктор сказал, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча он пришел и сказал, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился на полную. Он провел отличный плей-офф,

– говорил Ванхазебрук.

В этом сезоне Безус сыграл в футболке бельгийского клуба 37 матчей во всех турнирах, в которых украинец отметился 7 голами и таким же количеством результативных передач.

Контракт Романа с Гентом рассчитан до конца июня 2022 года. В клубе уже заявляли, что не против продлить соглашение с Безусом. Хотя только в январе 2021 года бельгийский клуб хотел выбросить из команды украинского футболиста. Но своей игрой Роман заслужил место в старте.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает предстоящий трансфер футболиста в 1,5 миллиона евро.