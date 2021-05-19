Гент кардинально изменил решение о Безуса

В январе 2021 года бельгийский клуб предложил Роман Безус сменить команду. Однако украинец решил попробовать заслужить своей игрой стабильное место на футбольном поле.

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Во второй части сезона украинский полузащитник демонстрировал на поле куда более яркую игру. Игрок все чаще получал доверие от тренерского штаба Гента и стал одним из ключевых футболистов команды.

Руководство бельгийцев изменили свое мнение о Безусу и предложат украинцу новый контракт. Действующее соглашение 30-летнего легионера из Украины рассчитано до конца июня 2022 года.

Безус впервые пришел в Гент в январе 2019 года, когда перешел из Сент-Трюйден. В этом сезоне футболист сыграл в футболке бельгийского клуба 35 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал такое же количество голевых передач.

До конца сезона Генту осталось сыграть два поединка – против Стандарта (19 мая) и Мехелена (22 мая).

Не исключено, что в летнее трансферное окно команду покинет украинский защитник Игорь Пластун, который окончательно потерял место в заявке клуба. Также после Евро-2020 дороги Гента и забивного нападающего Романа Яремчука разойдутся.