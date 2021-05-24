Заслужена похвала від тренера

В останньому вирішальному матчі за путівку у єврокубки Гент зіграв проти Мехелена, за який виступає інший українець Мар'ян Швед. "Гол+пас" Романа Безуса вивели Гент у кваліфікацію Ліги конференцій.

Як це було Гол та пас Безуса вивели бельгійський Гент в Лігу конференцій, Яремчук отримав травму

Після зустрічі головний наставник команди Хейн Ванхазебрук оцінив гру українського футболіста. Безус отримав чимало компліментів від тренера за гру у плей-офф.

Дуже гордий за нього. Йому кілька разів дісталося по спині і шиї в матчі проти Стандарда. Він не провів і двох хвилин тренувань на цьому тижні. Доктор сказав, щоб я не розраховував на нього, але за день до матчу він прийшов і сказав, що хоче грати. Знімаю капелюха. Він знову був рішучим і виклався на повну. Він провів відмінний плей-офф,

– казав Ванхазебрук.

У цьому сезоні Безус зіграв у футболці бельгійського клубу 37 матчів в усіх турнірах, у яких українець відзначився 7 голами та такою ж кількістю результативних передач.

Контракт Романа з Гентом розрахований до кінця червня 2022 року. У клубі вже заявляли, що не проти продовжити угоду з Безусом. Хоча лише у січні 2021 року бельгійський клуб хотів викинути з команди українського футболіста. Але своєю грою Роман заслужив місце у старті.