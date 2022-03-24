Гарсия: Ломаченко знает, что я могу сражаться

23-летний боксер из США заверил, что его бой против Василия Ломаченко был бы отличным для фанатов. Райан Гарсия с нетерпением ждет возможной встречи с украинцем.

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Ломаченко знает, что я могу сражаться. Это было бы отличное сражение, потому что он ниже меня, но он бы пытался оказывать давление. Это просто было бы веселое сражение. Он будет очень осторожен с моим дерьмом. Он это знает. А мне придется опасаться его давления и технических навыков. Я буду с нетерпением ждать этого боя,

– сказал Гарсия.

"Я буду говорить, что нокаутирую каждого"

Также американец назвал еще одного желанного соперника. Им стал его земляк Теофимо Лопес, который в октябре 2020-го нанес поражение Ломаченко. Гарсия в очередной раз пригрозил оппоненту нокаутом. Райан добавил, что легкого поединка сопернику не нужно ждать.

"Я хочу подраться с Теофимо Лопесом в первом полусреднем весе и нокаутировать его. Надеюсь, я приобрел Джервонту Дэвиса. Когда я говорю о нокауте, вам, ребята, нужно это запомнить. Я буду говорить, что нокаутирую каждого. что я не вижу, как кто спасается. Если они это сделают, то отлично. Я устрою собачью бойню. Бокс – это веселуха для меня. У вас никогда не будет легкого боя со мной", – ответил американский боксер.

Кто такой Райан Гарсия 23-летний американский боксер, выступающий в легком весе. Боец был "временным" чемпионом мира по версии WBC (2021). Провел 21 поединок, в котором показал максимально положительный результат. 18 встреч заканчивал нокаутом.

Отметим. что в ближайшее время фанаты не увидят возвращения Ломаченко на ринг. Василий отказался от поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Украинский боксер продолжает защищать родную страну от российской орды.