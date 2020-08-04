Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" УЕФА выложил подборку с лучшими моментами в еврокубках лидера "горняков".

Официальный аккаунт Лиги Европы УЕФА в Twitter опубликовал на своей странице лучшие голы, ассисты и финты капитана донецкого "Шахтера" Тайсона.

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"Тайсон из "Шахтера" может все", – подписано видео.

Уникальность Тайсона

Бразильца можно назвать двигателем атак "Шахтера", ведь он участвует практически во всех комбинациях команды в нападении. Универсализм позволяет тренерам "горняков" задействовать хавбека на разных позициях в полузащите.

Игрок сделал себе имя в Европе еще по выступлениям за "Металлист". Выступая за харьковчан, бразилец регулярно выступал в Лиге Европы, забив в турнире 7 голов. Особенно запомнился выстрел в ворота "Русенборга", нанесенный слета в стиле Марко ван Бастена.

Перейдя в "Шахтер" в 2013 году, Тайсон раскрыл себя и на уровне Лиги чемпионов, отличившись в лучшем турнире континента 4 голами. В Лиге Европы бразилец также не молчал – 8 голов и выход в полуфинал турнира в 2016 году.