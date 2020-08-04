Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке своей команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", который состоится 5 августа на НСК "Олимпийский".

Каштру соглашается сыграть вничью с "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, ведь и ничья выведет украинский клуб в следующий раунд, пишет 24 канал.

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"То, что у нас чемпионат закончился позже, чем сезон в Бундеслиге, не является преимуществом для нас. "Вольфсбург" – большая команда, мы все знаем, в какой лиге они играют и какой футбол могут показать завтра. Уверен, что завтра на поле будет настоящая война за проход в следующий раунд. И уверен, что игровой практики было достаточно у обеих команд", – сказал Каштру.

Мы хотим победить и постараемся сделать все для победы. Но мы не скрываем, что и ничья выведет нас в следующий раунд. А это – главная цель. Но мысли игроков только о победе. Главное – показать хорошую игру и выйти в следующий раунд. Даже если будет ничья, но мы продемонстрируем хороший футбол и выйдем в четвертьфинал, это будет выполнение задания.

Шахтер-Вольфбсург: перед матчем