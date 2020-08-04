Главный тренер "Шахтера" – о матче с "Вольфсбургом": Нас устроит и ничья
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке своей команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", который состоится 5 августа на НСК "Олимпийский".
Каштру соглашается сыграть вничью с "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, ведь и ничья выведет украинский клуб в следующий раунд, пишет 24 канал.
Читайте также: Шахтер – Вольфсбург: анонс на решающий матч 1/8 финала Лиги Европы
"То, что у нас чемпионат закончился позже, чем сезон в Бундеслиге, не является преимуществом для нас. "Вольфсбург" – большая команда, мы все знаем, в какой лиге они играют и какой футбол могут показать завтра. Уверен, что завтра на поле будет настоящая война за проход в следующий раунд. И уверен, что игровой практики было достаточно у обеих команд", – сказал Каштру.
Мы хотим победить и постараемся сделать все для победы. Но мы не скрываем, что и ничья выведет нас в следующий раунд. А это – главная цель. Но мысли игроков только о победе. Главное – показать хорошую игру и выйти в следующий раунд. Даже если будет ничья, но мы продемонстрируем хороший футбол и выйдем в четвертьфинал, это будет выполнение задания.
Шахтер-Вольфбсург: перед матчем
- На сегодняшний день в Украине зафиксировали 74 219 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в Украине подтвердили свыше тысячи новых случаев коронавируса.
- Общее количество больных в Германии составляет более 211 тысяч больных – количество людей, которые одолели недуг составляет 192 тысячи человек.
- Ответный Матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом"состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". Первая игра завершилась в пользу команды Луиша Каштру со счетом 2: 1.
-
"Он может все": УЕФА показал лучшие моменты с участием лидера "Шахтера" в Лиге Европы – видеосегодня , 21:16
-
Непобедимый американский боец UFC потерпел первое поражение сенсационным нокаутом: видео2 августа , 15:07
-
Чисора пошло отреагировал на танец Усика во время подготовки к бою: фото 18+29 июля , 17:11