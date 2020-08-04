Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і німецьким "Вольфсбургом" УЄФА виклав підбірку з найкращими моментами в єврокубках лідера "гірників".

Офіційний акаунт Ліги Європи УЄФА в Twitter опублікував на своїй сторінці найкращі голи, асисти і фінти капітана донецького "Шахтаря" Тайсона.

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"Тайсон з "Шахтаря" може все", – підписано відео.

Унікальність Тайсона

Бразильця можна назвати двигуном атак "Шахтаря", адже він бере участь практично у всіх комбінаціях команди в нападі. Універсалізм дозволяє тренерам "гірників" задіяти хавбека на різних позиціях в півзахисті.

Гравець зробив собі ім'я в Європі ще за виступами за "Металіст". Виступаючи за харків'ян, бразилець регулярно виступав в Лізі Європи, забивши в турнірі 7 голів. Особливо запам'ятався постріл у ворота "Русенборга", нанесений зльоту в стилі Марко ван Бастена.

Перейшовши в "Шахтар" в 2013 році, Тайсон розкрив себе і на рівні Ліги чемпіонів, відзначившись в найкращому турнірі континенту 4 голами. У Лізі Європи бразилець також не мовчав – 8 голів і вихід в півфінал турніру в 2016 році.