Он мне снился два дня, – капитан сборной Украины о незабитом пенальти в ворота России

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 уступила России. Хотя имела возможность за 72 секунды до конца матча сравнять счет.

Роковой пенальти

При счете 2:3 в пользу России Украина получила право на пробитие пенальти. Выполнять его направился Петр Шотурма. Но капитан команды не забил – он пробил по центру и вратарь ногами отбил мяч.

Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность уже всю жизнь – я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками – мне теперь с этим жить,

– заявил Шотурма по возвращении в Украину.

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В итоге, Украина проиграла в этом матче.

После этого пенальти Шотурма получил немало сообщений от болельщиков. Не все они были со словами поддержки.

"Это еще один шаг в моей жизни – мне много писали слова поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – отметил футзалист.

Следует добавить, что проиграв в полуфинале Евро-2022, сборная Украины получила возможность сразиться за бронзовые награды. Но в матче за третье место проиграла Испании.