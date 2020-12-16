Али Абдель-Азиз, который является менеджером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сделал громкое заявление в сторону Тони Фергюсона. Он обратился к бойцу с угрозами.

Али Абдель-Азиз обратился к бойцу, после поражения Тони Фергюсона от Чарльза Оливейры. Сделал менеджер Хабиба это через свой твиттер-аккаунт.

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Угрозы менеджера

Представитель россиянина в своем громком заявлении отправил Тони на пенсию и поздравил бойца с поражением. В противном случае Хабиб бы просто искалечил бы Фергюсона.

Ты – неактуален. Теперь ты можешь говорить все, что хочешь. Никого, это не волнует. Желаю тебе хорошей пенсии. Тебе повезло, что ты проиграл. Иначе Хабиб искалечил бы тебя. Ты, как и я, понимаешь это, а теперь об этом говорит весь мир,

– написал Абдель-Азиз.

Отметим, что бой Хабиб – Фергюсон попытались организовывать несколько раз. Но все 5 попыток были провалены. Добавим, что Хабиб уже завершил свою карьеру на показателе в 29 побед. Но глава UFC Дэйна Уайт ищет различные варианты, чтобы уговорить непобедимого россиянина вернуться в октагон.

Как Фергюсон потерпел второе поражение в карьере: коротко

Поединок с Чарльзом Оливейрой состоялся на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе. Уже с первого раунда стало заметно, кто фаворит этого противостояния. Но Тони спас сигнал об истечении времени.

Во втором раунде велась более равная борьба, но преимущество все-таки было на стороне бразильца. В третьем Фергюсону удалось вырваться из треугольника от Оливейры. Но по единогласному решению судей победу отдали Чарльзу – 30:26.