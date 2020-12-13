В воскресенье, 13 декабря, рано утром в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 256. Наиболее резонансным его событием стало возвращение звезды легкого дивизиона Тони Фергюсона после поражения от Джастина Гейджи в мае этого года.

Впрочем, американец не смог реабилитироваться после поражения Гейджи Оливейра победил решением судей Фергюсона, пишет 24 канал.

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В первом раунде Чарльз несколько раз точно попал в голову, сделал тейкдаун и вышел на болевой прием на левую руку, в течение нескольких секунд выгибая руку Фергюсону с большой амплитудой. Тони спас гонг.

В дебюте второго раунда Тони Фергюсон апкиком сделал подсечку Оливейре, когда тот опирался коленом в канвас. Судьи зафиксировали нарушения, перерыв длился меньше минуты. В позиционной борьбе до конца раунда бразилец имел преимущество.

В третьем раунде Оливейра выполнил бросок и занял позицию сверху. Чарльз закрыл треугольник на голове Тони, но Фергюсон сумел уйти. Все судьи отдали победу бразильцу со счетом 30:26.

Фергюсон – Оливейра: видео боя

Результаты всех боев UFC 256

В главном событии чемпион UFC в легчайшем весе Дейвисон Фигередо (20-1-1) свел бой с Брендоном Морено (18-5-2) вничью: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс останется у чемпиона.

Маккензи Дерн (10-1) победила Верна Яндиробу (16-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Кевин Холланд (21-5) победил Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в первом раунде.

Сирил Гейн (7-0) победил Джуниора Дос Сантоса (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.

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