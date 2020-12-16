Алі Абдель-Азіз, який є менеджером чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, зробив гучну заяву у сторону Тоні Фергюсона. Він звернувся до бійця з погрозами.

Алі Абдель-Азіз звернувся до бійця після поразки Тоні Фергюсона від Чарльза Олівейри. Зробив менеджер Хабіба це через свій твіттер-акаунт.

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Погрози менеджера

Представник росіянина у своїй гучній заяві відправив Тоні на пенсію та привітав бійця з поразкою. У іншому випадку Хабіб б просто скалічив би Фергюсона.

Ти – неактуальний. Тепер ти можеш говорити все, що хочеш. Нікого, це не хвилює. Бажаю тобі хорошої пенсії. Тобі пощастило, що ти програв. Інакше Хабіб скалічив би тебе. Ти, як і я, розумієш це, а тепер про це говорить весь світ,

– написав Абдель-Азіз.

Наголосимо, що бій Хабіб – Фергюсон спробували організовувати декілька разів. Але всі 5 спроб були провалені. Додамо, що Хабіб вже завершив свою кар'єру на показнику у 29 перемог. Але очільник UFC Дейна Уайт шукає різноманітні варіанти, щоб вмовити непереможного росіянина повернутись в октагон.

Як Фергюсон зазнав другої поразки у кар'єрі: коротко

Поєдинок з Чарльзом Олівейрою відбувся на турнірі UFC 256 у Лас-Вегасі. Вже з першого раунду стало помітно, хто фаворит цього протистояння. Але Тоні врятував сигнал про закінчення часу.

У другому раунді велась більш рівна боротьба, але перевага таки була на стороні бразильця. У третьому Фергюсону вдалось вирватись із трикутника від Олівейри. Але за одноголосним рішенням суддів перемогу віддали Чарльзу – 30:26.