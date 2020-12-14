Глава UFC Дэйна Уайт хочет попробовать уговорить непобедимого Хабиба Нурмагомедова вернуться в клетку. Президент хочет провести встречу с чемпионом уже в начале 2021-го года.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победного боя против Джастина Гейджи. Русский остановился на отметке в 29 побед. Боец не имеет мотивации продолжать свои выступления в клетке и занимается будничными делами, пишет 24 канал.

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Президент UFC Дэйна Уайт пытается уговорить Хабиба возобновить карьеру. Уже в январе следующего 2021-го года он планирует провести встречу с Нурмагомедовым. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 256, сообщает MMA Fighting.

Встреча должна состояться перед UFC 257, который состоится 23 января в Абу-Даби (ОАЭ). Главным поединком шоу будет бой Конора МакГрегора и Дастина Порье. Победитель этой схватки может стать претендентом на титул.

Ранее Уайт утверждал, что Хабиб вернется в клетку, чтобы осуществить свою мечту и отца – 30 побед. Поэтому глава UFC заявил, что бой МакГрегор – Порье не будет титульным. Отметим, что бойцы уже встречались на канвасе. В 2014 году успех праздновал ирландец.

Хабиб завершил карьеру: коротко

3 июля этот мир покинул отец и одновременно тренер Абдулманап Нурмагомедов. Мать просила Хабиба, чтобы он завершил карьеру. Она не могла смотреть на схватки сына без руководства его отца. Нурмагомедов-младший сдержал свои обещания и завершил карьеру на показателе в 29 побед.

30 побед – это мечта его умершего отца. Русский еще ни разу не знал вкуса поражений. Сам боец ​​ранее заявлял, что нет мотивации возвращаться на канвас. Он продолжил обучение в университете, занимается сельским хозяйством.

Как сложится будущее Хабиба? Удастся ли Уайту уговорить россиянина вернуться на канвас? Сможем узнать уже после их совместной встречи.