Он достаточно помогает украинской армии – Яремчук об Ордеце, который продолжает "кормить" Россию
Источник:ютуб-канал "Прямая красная"
Роман Яремчук вместе со сборной Украины отправился в Глазго. где команда сыграет против Шотландии Украинский нападающий рассказал о защитнике Иване Ордеце, который остается играть в страна-агрессора.
Яремчук: Лично мы с ним не знакомы
Украинский форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением об Иване Ордеце. Даже полномасштабное вторжение России в Украину не заставило защитника покинуть российский чемпионат.
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Яремчук неожиданно в интервью рассказал, что лично не знаком с Ордецем, но знает, что Иван активно помогает украинским армиям воевать против врага. Хотя сам футболист продолжает играть и кормить экономику враждебной России. Правда, такую информацию он услышал понаслышке.
Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии,
– сказал Яремчук.
Сам Яремчук находится в расположении сборной Украины, взявшей курс из Словении в Глазго. Именно в этом городе начнется путь национальной команды к выходу на чемпионат мира-2022 в Катаре. "Сине-желтым" нужно побеждать, только в таком случае украинцы выйдут на Уэльс, где уже 5 июня определят судьбу путевки на Мундиаль.
Как отреагировал на войну Ордец
- С 24 февраля защитник московского Динамо изложил всего два поста в соцсетях и после публикации о родной Волновахе замолчал. Первый пост был как раз 24 февраля, когда оккупанты массово атаковали все украинские города, а следующая была за четыре дня.
- После чего больше ни разговора о войне в родной стране Ордец не вел.
- Правда, украинский защитник от 26 февраля ни разу не попал в заявку команды. В СМИ ходили слухи, что якобы футболист покинул Динамо. Но потом появилась информация, что Ордец находится в Москве, а контракт с российским клубом никто не расторгал.
- Контракт украинского защитника с клубом из страны-оккупанта рассчитан до 30 июня 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Орлец отыграл за московское Динамо 19 матчей, в которых забил один гол. Более результативными действиями не отличался.
- Иван выступает за российскую команду с середины лета 2019 года. После этого перехода закрыл себе дорогу в сборную Украины, за которую успел отыграть 12 поединков, в которых забил один мяч.
- Бывший украинский футболист Евгений Левченко прокомментировал поступок Ордеца. Своим молчанием о войне в родной стране футболист навсегда потерял уважение украинцев и воткнул "чем в спину" всем украинцам и военным, которые воюют против оккупантов.