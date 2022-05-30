Яремчук: Лично мы с ним не знакомы

Украинский форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением об Иване Ордеце. Даже полномасштабное вторжение России в Украину не заставило защитника покинуть российский чемпионат.

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Яремчук неожиданно в интервью рассказал, что лично не знаком с Ордецем, но знает, что Иван активно помогает украинским армиям воевать против врага. Хотя сам футболист продолжает играть и кормить экономику враждебной России. Правда, такую ​​информацию он услышал понаслышке.

Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии,

– сказал Яремчук.

Сам Яремчук находится в расположении сборной Украины, взявшей курс из Словении в Глазго. Именно в этом городе начнется путь национальной команды к выходу на чемпионат мира-2022 в Катаре. "Сине-желтым" нужно побеждать, только в таком случае украинцы выйдут на Уэльс, где уже 5 июня определят судьбу путевки на Мундиаль.

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