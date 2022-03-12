Левченко: Для меня это нонсенс

Иван Ордец – украинский молчащий футболист, как и Анатолий Тимощук. Молчит о войне в Украине, организованной Россией, где играет центральный защитник. За время военных действий игрок только написал, что всем сердцем из Украины и традиционно "Нет войне".

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Также защитник московского "Динамо" рассказал о последствиях войны в Волновахе. Больше никакой реакции футболиста никто не увидел. Ордец продолжает "кормить" страну-агрессора, убивающую будущее Украины.

Раскритиковал действия Ордеца бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко. Он заявил, что Иван своими действиями засунул нож в спину украинцев, борющихся за свою свободу и целостность страны.

Я понимаю, что у Ордеца есть некоторые сложности с разрывом контракта, выездом из России. Точных его мировоззрений мы не знаем. Но то, что он принял решением молчать и там находится – это просто нож в спину для многих воюющих людей, которых убивают. Для меня – это нонсенс,

– сказал Левченко.

Ордец не стал брать пример с покинувшего Россию Андрея Воронина или Ярослава Ракицкого.

Карьера Ордеца в стране-агрессоре