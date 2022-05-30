Яремчук: Особисто ми з ним не знайомі

Український форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук поділився думкою про Івана Ордець. Навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило захисника покинути російський чемпіонат.

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Яремчук несподівано в інтерв'ю розповів, що особисто не знайомий із Ордецем, але знає, що Іван активно допомагає українські армії воювати проти ворога. Хоча сам футболіст продовжує грати та "годувати" економіку ворожої Росії. Щоправда, таку інфомрацію він почув із чуток.

Особисто ми з ним не знайомі. З чуток, я знаю, що він достатньо допомагає українській армії,

– сказав Яремчук.

Сам Яремчук перебуває у розташуванні збірної України, яка взяла курс із Словенії у Глазго. Саме у цьому місті розпочнеться шлях національної команди до виходу на чемпіонат світу-2022 у Катар. "Синьо-жовтим" потрібно перемагати, лише у такому разі українці вийдуть на Уельс, де вже 5 червня визначать долю путівки на Мундіаль.

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