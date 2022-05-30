Яремчук: Особисто ми з ним не знайомі
Український форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук поділився думкою про Івана Ордець. Навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило захисника покинути російський чемпіонат.
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Яремчук несподівано в інтерв'ю розповів, що особисто не знайомий із Ордецем, але знає, що Іван активно допомагає українські армії воювати проти ворога. Хоча сам футболіст продовжує грати та "годувати" економіку ворожої Росії. Щоправда, таку інфомрацію він почув із чуток.
Особисто ми з ним не знайомі. З чуток, я знаю, що він достатньо допомагає українській армії,
– сказав Яремчук.
Сам Яремчук перебуває у розташуванні збірної України, яка взяла курс із Словенії у Глазго. Саме у цьому місті розпочнеться шлях національної команди до виходу на чемпіонат світу-2022 у Катар. "Синьо-жовтим" потрібно перемагати, лише у такому разі українці вийдуть на Уельс, де вже 5 червня визначать долю путівки на Мундіаль.
Як відреагував на війну Ордець
- Від 24 лютого оборонець московського Динамо виклав лише два пости у соцмережах та після публікації про рідну Волноваху замовчав. Перший пост був якраз 24 лютого, коли окупанти масово атакували усі українські міста, а наступна була за чотири дні.
- Після чого більше жодної розмови про війну у рідній країні Ордець не вів.
- Щоправда, український захисник від 26 лютого жодного разу не потрапив у заявку команди. У ЗМІ ширились чутки, що нібито футболіст покинув Динамо. Але згодом з'явилась інформація, що Ордець перебуває у Москві, а контракт із російським клубом ніхто не розривав.
- Контракт українського захисника з клубом із країни-окупанта розрахований до 30 червня 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 Орлець відіграв за московське Динамо 19 матчів, у яких забив один гол. Більше результативними діями не відзначався.
- Іван виступає за російську команду від середини літа 2019 року. Після цього переходу закрив для себе дорогу у збірну України, за яку встиг відіграти 12 поєдинків, у яких забив один м'яч.
- Колишній український футболіст Євген Левченко прокоментував вчинок Ордеця. Своїм мовчанням про війну у рідній країні футболіст назавжди втратив повагу українців та встромив "ніж у спину" усім українцям та військовим, які воюють проти окупантів.