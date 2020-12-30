Во время зимнего перерыва Александрию ждет немало изменений в структуре команды.. Сразу 5 игроков покинут команду Владимира Шарана.

Главный наставник Александрии Владимир Шаран в интервью UA-Футбол откровенно рассказал, кого болельщики больше не увидят в "желто-черной футболке".

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Кто покинет команду?

"Таких пятеро. Это касается Дмитрия Рудыка, который был у нас третьим вратарем и не участвовал в этом чемпионате. Во время пандемии он заболел и мы вынуждены были использовать другого голкипера – Вячеслава Борисенко из дубля", – заявил тренер.

Закончились контракты сразу у трех футболистов – Максима Задераки, Василия Грицука и Алексея Довгого. Владелец клуба и тренерский штаб пришли к общему мнению не подписывать новые соглашения с игроками и предоставить им статус свободного агента.

К слову, за первым уже активно следит львовский Рух. Также больше на поле в футболке Александрии не выйдет Денис Безбородько. У нападающего действующий контракт с клубом еще на пол года, но стороны по обоюдному согласию расторгли соглашение.

Путь игроков в составе Александрии: коротко

Самой большой потерей для клуба будет выход из команды Василия Грицука. Атакующий полузащитник с 2012-го года защищает цвета Александрии. Он является вторым бомбардиром в истории клуба и игроком со вторым показателем по количеству сыгранных матчей в рамках чемпионата Украины. Всего за 11 сезонов Грицук провел на поле 227 поединков, в которых отметился 40 голами во всех турнирах.

Опорник Алексей Довгий на юбилейном количестве матчей покидает команду – 10 поединков за Александрию в УПЛ. В 2010 году он впервые пришел в команду и провел 2 года. Шесть последних сезонов отдал клубу. Становился с Александрией победителем Первой лиги.

Насчет Максима Задераки, то он выступает за команду Шарана с лета 2017-го года. За это время провел 59 встреч, в которых дважды поражал ворота соперников в УПЛ и еще один раз записал свою фамилию на табло в Лиге Европы против Сент-Этьена (7 ноября 2019-го года).

26-летний нападающий Денис Безбородько выступал за Александрию с 2019-го года. За это время выходил на поле в 41 матче, в которых забил 6 результативных ударов. Форвард также забивал в ворота французского клуба в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Дмитрий Рудык из этой плеяды футболистов сыграл меньше всего. В команде Шарана он выполнял роль аж третьего вратаря. 28-летний голкипер выступает за клуб с 2011-го года. Вместе с командой в сезоне-2014/15 стал победителем Первой лиги.