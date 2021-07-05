Клуб УПЛ на 99 процентов прекратит существование, – журналист

Донецкий Олимпик в ближайшее время прекратит свое существование. Причиной всему финансовые трудности.

Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации, донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.

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Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Скандал с Олимпиком

6 марта 2021 года в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся поединок чемпионата Украины Олимпик – Шахтер.

Матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика в первом тайме. Арбитр встречи Юрий Иванов принял довольно сомнительное решение и отменил гол Олимпика, воспользовавшись системой VAR.

После игры Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера Юрия Калитвинцева. В прямом эфире президент Олимпика нецензурно высказался о работе арбитра и руководителя Комитета арбитров Лучано Луче.

В итоге Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также клуб оштрафовали на 500 тысяч гривен.

Это Бетим Халими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цимбалюк, Таллес Бренер, Джео Экра и Таддеус Нкенг.