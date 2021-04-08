Олимпик после скандала с Гельзиным сыграет домашний матч в Чернигове
Матч между донецким Олимпиком и луганской Зарей пройдет на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове. Местная Десна уже дала свое согласие и клубы ждут утверждения от органов футбольной власти.
Источник:телеграм-канал zoryafc.com
Матч 10 тура УПЛ Олимпик – Заря состоится 28 апреля. Начало матча – 17:00.
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Домашние матчи "олимпийцы" проводили на стадионе им. Лобановского в Киеве, однако недавно УАФ запретила проводить на данной арене игры УПЛ.
На данный момент Заря идет третьей в турнирной таблице. Команда Виктора Скрипника набрала 35 очков за 19 игр. У Олимпика при таком же количестве игр на 18 баллов меньше. Все 7 матчей после перерыва Олимпик проиграл.
Что известно о запрете Олимпика играть на стадионе им. Лобановского
- Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наказал Олимпик после матча с Шахтером. КДК решил, что организация матча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со стороны Олимпика не соответствовала требованиям регламента.
- КДК принял решение о наложении на Газпром штрафа в размере 500 тысяч гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.
- Кроме того, Олимпик предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.
- КДК запретил Олимпику использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.
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