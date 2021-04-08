Матч между донецким Олимпиком и луганской Зарей пройдет на стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове. Местная Десна уже дала свое согласие и клубы ждут утверждения от органов футбольной власти.

Матч 10 тура УПЛ Олимпик – Заря состоится 28 апреля. Начало матча – 17:00.

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Домашние матчи "олимпийцы" проводили на стадионе им. Лобановского в Киеве, однако недавно УАФ запретила проводить на данной арене игры УПЛ.

На данный момент Заря идет третьей в турнирной таблице. Команда Виктора Скрипника набрала 35 очков за 19 игр. У Олимпика при таком же количестве игр на 18 баллов меньше. Все 7 матчей после перерыва Олимпик проиграл.

Что известно о запрете Олимпика играть на стадионе им. Лобановского