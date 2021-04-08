Матч між донецьким Олімпіком і луганською Зорею пройде на стадіоні ім. Юрія Гагаріна в Чернігові. Місцева Десна вже дала свою згоду і клуби чекають затвердження від органів футбольної влади.

Матч 10 туру УПЛ Олімпік – Зоря відбудеться 28 квітня. Початок матчу - 17:00. Дивіться також В УАФ пояснили, чому Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" Домашні матчі "олімпійці" проводили на стадіоні ім. Лобановського в Києві, проте недавно УАФ заборонила проводити на даній арені ігри УПЛ. На даний момент Зоря йде третьою в турнірній таблиці. Команда Віктора Скрипника набрала 35 очок за 19 ігор. У Олімпіка при такій же кількості ігор на 18 балів менше. Всі 7 матчів після перерви Олімпік програв. Що відомо про заборону Олімпіка грати на стадіоні ім. Лобановського Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.

КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.

Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.

КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.