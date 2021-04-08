Олімпік після скандалу з Гельзіним зіграє домашній матч у Чернігові
Матч між донецьким Олімпіком і луганською Зорею пройде на стадіоні ім. Юрія Гагаріна в Чернігові. Місцева Десна вже дала свою згоду і клуби чекають затвердження від органів футбольної влади.
Джерело:телеграм-канал zoryafc.com
Матч 10 туру УПЛ Олімпік – Зоря відбудеться 28 квітня. Початок матчу - 17:00.
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Домашні матчі "олімпійці" проводили на стадіоні ім. Лобановського в Києві, проте недавно УАФ заборонила проводити на даній арені ігри УПЛ.
На даний момент Зоря йде третьою в турнірній таблиці. Команда Віктора Скрипника набрала 35 очок за 19 ігор. У Олімпіка при такій же кількості ігор на 18 балів менше. Всі 7 матчів після перерви Олімпік програв.
Що відомо про заборону Олімпіка грати на стадіоні ім. Лобановського
- Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
- КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
- Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
- КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.
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