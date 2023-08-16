В Иордании стартовал юниорский чемпионат мира по борьбе. В соревнованиях украинцам приходится соперничать с россиянами, которых также допустили к участию в турнире.

В течение двух соревновательных дней украинские борцы трижды встречались на ковре со спортсменами враждебных стран. Соперники решением UWW были возвращены на международные соревнования, но выступают в "нейтральном" статусе и не должны быть в структуре российской армии, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Снова россияне рассказывают о спорте вне политики

Кроме успешных выступлений против спортсменов из страны-террористки, украинские борцы также продемонстрировали свою гражданскую позицию и не жали руку соперникам, хотя в борьбе есть правило об обязательной подаче руки сопернику до и после поединка. Наши спортсмены сообщили UWW о намерении не делать этого и организация поддержала такое решение, чем сделала невозможным повторение скандала, который был с Ольгой Харлан.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) включила типичный режим жертв и аполитичных дурачков. Она назвала безумием решение украинских борцов отказаться от рукопожатий с представителями страны, ежедневно пытающейся уничтожить все, что может на территории Украины.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили, который является чемпионом ОИ-88, очень был удивлен и не понимает, что же произошло. Он повторил типичные нарративы россиян о спорте вне политики.

Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, нужно быть сильными и побеждать. А спорт должен быть вне политики,

– сказал Мамиашвили.

Отметим, что это тот же персонаж, который высказывался за то, чтобы в Париж на Олимпиаду-2024 россияне ехали на танках после появления информации о том, что МОК может допустить россиян к соревнованиям в столице Франции в статусе сборной беженцев.

. Юниорский ЧМ-2023 в Иордании продлится до 20 августа. Соревнования по борьбе сначала должны были состояться в Польше, но были перенесены из-за отказа поляков предоставлять российским борцам визы.