Одним из городов, пострадавших от ракетной атаки стал Львов. В результате обстрела без жилья и других ценных вещей остался регбист клуба Сокол и юниорской сборной Украины – Ростислав Ковалишин.

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Спортсмен чудом не пострадал от попадания ракеты в здание

Юный спортсмен во время ракетного удара находился дома. Ростислав с родителями прятался в коридоре, что, может быть, спасло ему и всей семье жизнь. Об ужасных последствиях обстрела для украинского спортсмена сообщила Федерация регби Львовской области.

"Сегодня (15 августа – 24 Канал ) потерял дом Ковалишин Ростислав – многолетний игрок нашей команды Сокол и игрок юниорской сборной Украины.

В результате ракетных обстрелов Львова его квартира полностью разрушена. Все вещи – сгорели. Все, что имела семья Ростика – уничтожено. Все, что было важно для Ростика и его семьи – сгорело. Ноутбук для учебы и работы, повседневная одежда, бытовая техника, мебель – все.

В момент удара ракеты Ростик с родителями скрывался в коридоре квартиры. Они чудом остались живы. Слава Богу Ростик и его семья не пострадали физически. Даже сегодня после потери дома он пришел на тренировку в команду. Но все вещи для тренировки сгорели тоже. Ребята-одноклубники дали свою одежду, чтобы тренироваться", – говорится в сообщении.