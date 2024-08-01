Настрелял на медаль: Сергей Кулиш завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в Париже

В четверг, 1 августа, спортсмены разыграли награды Олимпиады-2024 в стрельбе из винтовки на расстоянии 50 метров (из трех положений). Украину в финальном старте представлял Сергей Кулиш.

Для выхода в финал нужно было попасть в восьмерку лучших по итогам отбора. 31-летний спортсмен с третьим результатом квалифицировался в финал из пневматической винтовки из трех положений (50 метров), сообщает 24 Канал.

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Вторая награда Украины в Париже

Отставание украинца от первой позиции, которую в квалификации Лю Юкуня из Китая составило всего два очка.

На Игры в Париж Сергей Кулиш приехал в статусе серебряного призера Олимпиады-2016. Тогда в Рио-де-Жанейро украинец получил медаль в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.

После 30 выстрелов украинец шел третьим – 311,1 балла. Сергей уступал лидеру из Норвегии лишь одним баллом. Второе место занимал китаец Лю Юкуня, который в квалификации показал лучший результат. Судьба медалей решалась в стрельбе стоя.

В первой серии стоя Кулиш настрелял на 50,2 балла. Индиец Свапнил Кусале показал лучший результат и подвинул нашего Сергея на четвертую позицию.

Однако украинец собрался и выдал замечательную вторую серию 51,3. Один из выстрелов был идеальным по точности – 10,9. Суммарно – 412,6 балла. Ему в спину дышит китаец Юкунь – 412,5. Кулиш прошел в битву на выбывание.

Украинец в итоге настрелял на 461,3 балла, а Юкунь – на 463,6.

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Напомним, что Ольга Харлан принесла Украине первую медаль Игр в Париже. Фехтовальщица завоевала "бронзу" в личной сабле, посвятив ее родной стране.