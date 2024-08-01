Украина будет представлена в шести видах спорта. Во всех из них наши спортсмены будут бороться за медали, сообщает 24 Канал.

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Игорь Главан в 8:30 начал соревнования по спортивной ходьбе на 20 килограммов. В 10:00 стартуют наши девушки.

В 10:30 Сергей Кулиш будет бороться в финале по стрельбе из винтовки на расстоянии 50 метров. В квалификации украинец показал третий результат. Также Елизавета Литвиненко будет соревноваться в дзюдо (до 78 килограммов), а Вероника Марченко в стрельбе из лука.

Владислав Бухов выступит в заплыве на 50 метров вольным стилем. А сестры Киченок попытаются пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Людмила и Надежда остались единственными украинками в соревнованиях по теннису.

Где смотреть соревнования Олимпиады-2024

Суспільне – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Бесплатно соревнования онлайн транслируют сразу на трех платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпиады-2024 1 августа