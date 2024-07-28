Не оставила шансов сопернице: Свитолина с разгромной победы начала выступление на Олимпиаде-2024

Бронзовая призерка Токио-2020 Элина Свитолина удачно стартовала на олимпийском теннисном турнире. В первом раунде украинка встречалась с японкой Моюка Учудзима.

Моюка Учудзима – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 1:6)

Элина Свитолина в четвертый раз в своей карьере встречалась с Моюку Учудзима. Для представительницы Японии это было дебютное выступление на Олимпийских играх, пишет 24 Канал.

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Обнадеживающий старт Светолиной

Первая партия завершилась со счетом 6:2 в пользу украинской теннисистки. Во втором сете Учудзима едва избежала "сухого" разгрома, взяв один гейм при счете 0:5.

В итоге Свитолина уверенно довела партию и матч до победы: 6:2, 6:1. На свою первую победу Элина потратила 62 минуты.

Свитолина выиграла 2-й очный поединок и сравняла счет – 2:2.

Во втором раунде Свитолина будет играть с победительницей пары Джессики Пегулы из США и швейцарки Виктории Голубич.

Напомним, что Элина Свитолина в третий раз выступает на Олимпийских играх. В 2016 году украинка остановилась на стадии четвертьфинала. А в Токио-2020 титулованная теннисистка завоевала бронзовую медаль.

Кстати, первой среди украинок на Олимпиаде-2024 должна была стартовать Ангелина Калинина. Однако из-за простуды вынуждена была сняться с Игр. Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют свои матчи в воскресенье, 28 июля.